Люди-альбіноси потребують захисту: в Африці їх вбивають або відрубують їм кінцівки

Установи системи ООН приєдналися до урядів країн південної частини Африки в справі зміцнення захисту людей з альбінізмом.

У низці країн Південної і Східної Африки існують забобони про те, що частини тіла альбіносів мають, нібито, особливу магічну силу. Цих людей вбивають, калічать, відрубують кінцівки. Такій жорстокості піддаються навіть діти.

Читайте такожДіти-біженці зазнають потужного стресу, що зумовлює психічні розлади - експертиУ місті Пемба на півночі Мозамбіку проходить семінар ООН щодо запобігання і припинення злочинної практики торгівлі людьми та частинами тіла осіб з альбінізмом у Мозамбіку, Малаві й Танзанії. Цей семінар організований Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародною організацією з міграції та Генеральною прокуратурою Мозамбіку.

Люди, які промишляють чорною магією, використовують частини тіла альбіносів для виготовлення амулетів, які, як вважається, приносять достаток і успіх. Особливою популярністю у чаклунів користуються немовлята.

«ЮНІСЕФ підтримує уряди у зміцненні систем реєстрації актів цивільного стану, виділяючи кошти для створення й розширення електронної системи реєстрації народжень. Це дозволить зміцнити захист усіх дітей без винятку», - сказала представник ЮНІСЕФ у Мозамбіку Марколуджі Корсі.

Малаві, Мозамбік і Танзанія мають спільні кордони і є одночасно країнами у яких торгують людьми з альбінізмом та їхніми частинами тіла. Очікується, що в ході семінару у Мозамбіку буде розроблено план дій щодо транскордонної співпраці щодо запобігання злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми та захистом прав людей з альбінізмом.