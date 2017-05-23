Понад 20% пацієнтів з пневмонією не піддаються лікуванню антибіотиками - медики

Результати дослідження, представлені на міжнародній конференції Американського торакального суспільства, свідчать про те, що понад 22% з позалікарняної пневмонією не піддаються амбулаторному лікуванню антибіотиками, пише MedicalXpress.

Читайте такожПоловина всіх смертельних випадків пневмонії пов'язана з забрудненням повітря - ООНДля своєї роботи вчені вивчили зібрану в базах даних інформацію про майже 252 тис. дорослих пацієнтів, які пройшли в 2011-2015 роках амбулаторну терапію пневмонії одним класом антибіотиків (бета-лактамні антибіотики, макроліди, тетрацикліни, фторхінолони). В рамках дослідження терапевтичною невдачею вважалася необхідність подовження курсу лікування, зміни антибіотика, госпіталізація протягом 30 днів після вихідного призначення антибактеріального лікування.

Загальний показник терапевтичної невдачі був 22,1%, при цьому пацієнти літнього віку і пацієнти з супутніми захворюваннями мали вищу ймовірність відсутності відповіді на терапію. Що стосується ефективності лікування за класами антибитиків, то показник терапевтичної невдачі для бета-лактамних антибіотиків склав 25,7%, макролідів – 22,9%, тетрацикліну – 22,5%, фторхінолонів – 20,8%.