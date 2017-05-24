"Сови" повинні приходити на роботу пізніше - вчені

Більшість працюючих людей можуть віднести себе до представників однієї з двох груп: жайворонки встають рано, ефективно працюють зранку і починають здавати близько третьої дня, а сови насилу можуть змусити себе зосередитися раніше полудня і виявляють дива продуктивності ввечері, пише Academy of Management Review.

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Дослідники з Сіднейського університету вивчили відмінності хронотипів у людей різних професій. Вчені з'ясували, що працівники більш продуктивні в певний час дня, залежно від свого хронотипа: «ранкові», «вечірні» та «денні» люди, які досягають піку своєї ефективності вдень — а ввечері вже не дуже продуктивні.

Багато роботодавців не враховують цих відмінностей, наймаючи людей на роботу, і це має негативні наслідки. Хірургічні команди, працівники екстрених служб, оркестри і керівники на довгих нарадах краще працюють, коли складаються з людей зі схожими біоритмами. Серед професій, де в колективі краще поєднувати жайворонків і сов, — екіпажі далеких рейсів, медсестри на довгих змінах і патрульні.

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Якщо колектив усвідомлює відмінності у хронотипах, різноманіття їх може послужити хорошим ресурсом і підвищити якість взаємодії в команді — за умови правильного розподілу робочого процесу протягом дня.