Обрано нового очільника ВООЗ

Держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) обрали Тедроса Адханома Гебрейєсуса з Ефіопії новим Генеральним директором Організації. Він почне виконувати свої обов'язки з 1 липня 2017 року.

До обрання Генеральним директором ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус був міністром закордонних справ та міністром охорони здоров'я Ефіопії.

Він також очолював керівні органи Глобального фонду для боротьби зі Снідом, туберкульозом та малярією та Партнерства «Звернути назад малярію», а також був співголовою правління Партнерства з охорони здоров'я матерів, новонароджених і дітей.

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