ООН рекомендує державам виділяти на охорону здоров'я не менше 5 % ВВП

Експерти ООН закликали уряди не забувати про основоположний зв'язок між повагою до прав людини і забезпечення загального доступу до охорони здоров'я. Це стосується, насамперед, жінок, дітей і підлітків. Усім державам було рекомендовано виділяти, щонайменше, п'ять відсотків ВВП на цілі охорони здоров'я.

Читайте такожМедикаментозні помилки щорічно завдають шкоди світовій економіці в розмірі $ 42 млрд«Було дано багато обіцянок, але мільйони жінок, дітей і підлітків як і раніше позбавлені основних прав людини, що веде до їх загибелі, травм, фізичних і психічних захворювань та інших тяжких наслідків, яким можна було б запобігти», - заявила співголова Групи високого рівня з питань охорони здоров'я та прав жінок, дітей та підлітків Хіна Джилані.

Група високого рівня була створена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Управлінням ООН з прав людини у травні 2016 року для підготовки доповіді про право людини на здоров'я.

Джилані нагадала про прориви в медицині та наукових досягненнях, підкресливши, що ці інновації не повною мірою використовуються для зміцнення здоров'я жінок, дітей і підлітків.

У доповіді йдеться про повсюдне зростання націоналізму і про маргіналізацію біженців, мігрантів, мешканців міських нетрів і представників корінних народів. Подібне ставлення веде до серйозних порушень прав людини, у тому числі – права на охорону здоров'я і медичну допомогу.

Експерти підкреслюють, що повна реалізація прав людини неможлива без забезпечення населення, особливості його найбільш уразливих груп, якісним медичним обслуговуванням. Якщо влада країн не інвестуватиме в охорону здоров'я, досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року опиниться під питанням, вважають експерти.

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«Ми знаємо, що і як потрібно робити. Ми знаємо, навіщо це потрібно робити. Ми також знаємо, що це має сенс з економічної точки зору. Все, що потрібно, це цілеспрямована непохитна воля і готовність повести за собою», - йдеться в доповіді. Вона направлена на розгляд Генеральному директору ВООЗ та Верховному комісару з прав людини, а також у червні цього року буде представлена Раді ООН з прав людини.