Новий очільник ВООЗ заявив, що домагатиметься загального медичного страхування

Новий Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус має намір домагатися загального медичного страхування. Про це він заявив на першій прес-конференції після обрання на цей пост. Д-р Тедрос займе його в липні, змінивши Маргарет Чань, яка очолювала організацію 10 років.

Читайте такожООН рекомендує державам виділяти на охорону здоров'я не менше 5 % ВВПУ середу новообраний Генеральний директор ВООЗ розповів журналістам про свої пріоритети на новій посаді. Зокрема, він закликав країни-члени ВООЗ забезпечити всіх громадян можливістю отримувати медичне обслуговування.

Представляючись журналістам, новий глава ВООЗ попросив називати його по імені – доктор Тедрос. Так прийнято в Ефіопії, звідки він родом, де обіймав посади міністра охорони здоров'я і міністра закордонних справ.

На новому посту д-р Тедрос має намір домагатися загального медичного страхування. За його словами, 70 років тому заснували організацію саме з цією метою, тим не менш, все ще залишається недосяжною для багатьох. «Всі дороги мусять вести до загального медичного страхування» - такий девіз керівника ВООЗ.

«У 1948 році світу обіцяли, що кожна людина буде мати доступ до охорони здоров'я. Ця мета все ще актуальна сьогодні. Однак половина населення планети не має можливості звернутися до лікаря, не має медичного страхування, - нагадав доктор Тедрос. - Настав час перейти від слів до справи. Весь світ чекає цього. Охорона здоров'я – це право людини».

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За словами «головного лікаря» ВООЗ, ще одна важлива тема – реагування на надзвичайні ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я. «Епідемії можуть початися в будь-який момент, - попередив він. - Ми повинні бути готові до цього. Ми можемо передбачити практично будь-які сценарії. Деякі країни пропонують проводити регулярні навчання, щоб фахівці могли постійно готуватися до надзвичайних ситуацій».

Тедрос відзначив успіхи, досягнуті ВООЗ під керівництвом Маргарет Чань, зокрема. При цьому, за його словами, необхідні додаткові реформи.

Тедрос Адханом Гебрейєсус обіймав пост міністра охорони здоров'я Ефіопії з 2005 по 2012 роки. За цей час в країні було створено 3500 медичних центрів та 16 тисяч нових робочих місць для медперсоналу, а також розроблено фінансовий механізм для загального медичного страхування.

На посаді міністра закордонних справ Ефіопії він очолив дебати з Планом дій у сфері фінансування розвитку, коли 193 країни світу домовилися забезпечити фінансову підтримку Цілей сталого розвитку.