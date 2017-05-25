Понад 400 тисячам дітей в Конго загрожує тяжка форма виснаження - ЮНІСЕФ

400 000 дітей в регіоні Касаї в Демократичній Республіці Конго перебувають на межі виснаження. Про це попереджають фахівці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). В результаті спалаху насильства, що охопила цю частину країни в останні місяці, різко загострилася ситуація у сфері безпеки, а це, у свою чергу, серйозно ускладнило гуманітарну роботу в регіоні.

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За словами регіонального директора ЮНІСЕФ в Західній і Центральній Африці Марі-П'єр Пуарьє, «ці діти – в числі найбільш уразливих в країні, і тепер їм загрожує виснаження, якщо доступ до елементарних послуг не буде відновлено найближчим часом».

«Без необхідного медичного догляду, без доступу до продовольства і чистої води життя сотень тисяч дітей перебувають у небезпеці», - додала представник Дитячого фонду ООН.

В результаті конфлікту в п'яти провінціях Касаї перестала функціонувати критично важлива інфраструктура охорони здоров'я. Тільки в Центральній провінції Касаї більше третини всіх медичних установ довелося закрити через хвилі мародерства або нестачу ліків та обладнання. Медпрацівники побоюються за своє життя. Запаси продовольства і предметів першої необхідності виснажуються, а вимушене переміщення людей штовхає їх на життя в умовах, які не відповідають вимогам гігієни та санітарії.

«Нашим головним завданням на найближчі тижні є турбота про тисячі дітей з важкою формою виснаження, які повинні були проходити лікування в клініках, які виявилися зруйновані», - заявив представник ЮНІСЕФ в Демократичній Республіці Конго Таджудин Ойвале. «Небезпечна обстановка в цих віддалених районах країни дуже ускладнює нашу роботу», - підкреслив він.

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Регіон Касаї завжди був одним з найбідніших в країні. Щодесята дитина не доживала до п'яти років через відсутність належного медичного обслуговування. Половина всіх дітей в регіоні страждає на хронічне недоїдання та затримку у рості.

Для проведення надзвичайної гуманітарної операції у Касаї ЮНІСЕФ необхідно 40, 2 млн. доларів.