Міжнародні експерти закликають вирішити проблему тяжких післяпологових травм



Акушерський свищ є наслідком післяпологової травми. Внаслідок нього жінки страждають від нетримання, нерідко піддаючись стигматизації та ізоляції. У бідних країнах з акушерським свищем, або фістулою, живуть більше двох мільйонів жінок. Щорічно таку травму отримують ще від 50 до 100 тисяч жінок.

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У бідних країнах багато жінок народжують дітей вдома без медичної допомоги. Як результат, через надто тривалі пологи у них виникають серйозні ускладнення. Причому вирішити цю проблему можна за допомогою нескладної операції.

«Ми можемо покінчити з цією бідою вже за життя нашого покоління, але для цього нам потрібні політична підтримка та інвестиції. Ми також повинні діяти більш рішуче», - заявив Виконавчий директор Фонду ООН у галузі народонаселення Бабатунде Осотімехін.

В якості прикладу експерти наводять історію жінки з таким захворюванням в Малаві. Її звуть Начиланго Бісоломо. Вона рано вийшла заміж і завагітніла у віці 18 років, коли її таз ще не розвинувся повністю. Після довгих і важких пологів її дитина померла, а у Бісоломо розвинулася фістула і як наслідок - нетримання. Вона перетворилася на посміховисько для оточуючих.

Саме тоді дівчина змінила своє ім'я з Нашувело на Начіланго, що означає «та, яку покарали». «Моє життя перетворилося на пекло», - сказала Начиланго Бісоломо. Через 46 років, за допомоги фонду ООН, жінку вилікували.

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Після повернення додому я не буду змінювати своє ім'я, незважаючи на те, що я вилікувалася», - сказала Начиланго Бісоломо. «Я хочу бути прикладом для інших, розповідати всім жінкам, які страждають фістулою, про те, що вони також можуть вилікуватися», - заявила жінка.

Міжнародний день з викорінення акушерських свищів був заснований Генеральною Асамблеєю. У відповідній резолюції члени Генасамблеї закликали міжнародне співтовариство активізувати зусилля, спрямовані на викорінення акушерських свищів, які вже рідкісне явище в більшості країн з високим і середнім рівнем доходу.