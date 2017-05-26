Окситоцин допоможе пацієнтам з аутизмом зрозуміти чужі емоції - дослідження

При інтраназальному введенні окситоцину пацієнти з аутизмом краще розпізнають емоції оточуючих їх людей. Про це свідчать результати дослідження, пише MedicalXpress.

Читайте такожБагато дорослих з аутичними розладами не знають про свій стан - психологиУ недавньому дослідженні, проведеному за участю чоловіків з аутизмом, учасникам впорскували в ніс окситоцин або плацебо. Після введення препарату учасникам дослідження показували кілька зображень облич людей і просили вказати ступінь вираженості емоцій. Виявилося, що після введення невеликих доз окситоцину, пацієнти з аутизмом краще розпізнавали емоції, зображені на картинках (порівняно з плацебо).

Аутизм є порушенням психічного розвитку, що супроводжується відхиленнями в поведінці, соціальній взаємодії. Пацієнти з аутизмом погано розпізнають емоції оточуючих їх людей, що заважає нормальному спілкуванню.