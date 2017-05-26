У Німеччині батьків штрафуватимуть на 2,5 тис євро за відмову вакцинувати дитину

На наступному тижні в Німеччині буде прийнято закон, що зобов'язує адміністрації дитячих садків інформувати органи влади про невакцинованих дітей.

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні на сайті Міністерства охорони здоров'я ФРН, пише REUTERS.

Згідно з новим законом, батьки зобов'язані надати медичну довідку про отримані дитиною щеплення. Якщо ж батьки відмовляються від імунізації вони повинні будуть заплатити штраф в 2,5 тис. євро.

Закон про обов'язкову вакцинацію набуде чинності з 1 червня 2017 року.

«Ніхто не може залишатися байдужим до того, що досі люди помирають від кору. Саме тому ми посилили регуляторні вимоги до вакцинації», - заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Герман Грохе (Hermann Groehe).

На сьогодні по всій Європі спостерігається посилення норм щодо вакцинації, через зростання показників захворюваності інфекційних захворювань, зокрема, кір, вітрянку і свинкою, через антивакцинальні кампанії.

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У 10 європейських країнах, кількість випадків кору, які можуть призвести до сліпоти та енцефаліту, за перші два місяці 2017 року, зросла вдвічі. Так, в Італії з 2015 року в 10 разів зросла поширеність, тому в цій країні нещодавно прийняли закон про обов'язкову вакцинацію.

Експерти підкреслюють, що недовіра до вакцинації, поширена в суспільстві, стала глобальною загрозою у сфері охорони здоров'я. Негативне ставлення зумовлено страхом побічних ефектів, а також нерішучістю лікарів, вважають експерти.