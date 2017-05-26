Усіх постраждалих в результаті ДТП в Туреччині українців виписали з лікарень

Усіх громадян України. постраждалих в результаті дорожньо-транспортної пригоди на півдні Туреччини, виписали з лікувальних закладів.

Читайте такожМалярія стає стійкою до антибіотиків - учені

Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Всі вже повернулися. Там залишалася одна сім'я, троє осіб - чоловік, дружина та син. Чоловік найбільше постраждав. Вони були виписані, але вони залишалися ще на ніч за побажанням самої родини, щоби разом повернутися", - сказав Кирилич.

При цьому він уточнив, що "вони мали бути вчора виписані і повернутися".

За його словами, інші 13 українців були виписані з лікарень і повернулися до України раніше. Постраждалим українцям була надана повна допомога із доставкою речей до літака. Разом з тим дипломат зазначив, що була в повній мірі також надана допомога тим українцям, які змушені були пересуватися на візочках.

"І я хотів би наголосити, що посольство України у Туреччині, страхова компанія, туристична компанія, лікарські заклади, місцева влада, губернатор області і мер міста максимально доклали зусиль для того, щоби надати найповніший комплекс заходів допомоги потерпілим громадянам України", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на півдні Туреччини на трасі в напрямку Памуккале автобус з 16 українськими туристами потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

Причиною аварії назвали слизьке дорожнє покриття внаслідок опадів.

В той же день увечері посол України у Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що 16 постраждалих українців залишатимуться під наглядом лікарів.