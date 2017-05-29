Висока температура повітря у нічний час погіршує якість сну - медики

Підвищення температури в нічний час негативно впливає на сон, встановили дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, пише Science Advances.

Читайте такожЗвичка довго спати на вихідних збільшує ризик розвитку діабету та інфаркту

Матеріалом для дослідження стали дані загальних медичних досліджень, зібрані з 2002 по 2011 роки за участю 765 тисяч жителів США. Вчені порівняли випадки недостатнього сну та інформацію метеорологічних служб про температурних умовах.

При обробці результатів дослідження математичними методами були виключені "некліматичні складові", які можуть впливати на якість сну, такі як рівень шуму, кондиціювання повітря у приміщеннях тощо.

Аналіз отриманих даних показує, що підвищення температури вночі дуже негативно впливає на якість сну літніх людей.