Вчені спростовують твердження про шкоду солі

Доктор Джеймс Деніколантоніо спростував існуючу теорію про те, що сіль шкідлива, назвавши її "небезпечним міфом ", повідомляє Daily Mail.

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У ході своєї роботи доктор Деніколантоніо, провідний науковий співробітник Інституту кардіології св. Луки в штаті Міссурі, розглянув понад 500 медичних досліджень, присвячених солі, і не виявив жодних вагомих доказів шкоди, нібито завданої нею здоров'ю. Більш того, на думку доктора Деніколантоніо, недостатнє вживання солі може стати причиною інсулінорезистентності, що збільшує ризик розвитку діабету, а також збільшення маси ваги і зниження статевого потягу. Крім того, дієта з низьким вмістом солі зменшує шанси жінки на вагітність і негативно впливає на вагу новонароджених немовлят.

Доктор стверджує, що сіль є важливою речовиною, без якого життя людини позбавляється смаку - в прямому і переносному сенсі.

"Коли ви починаєте обмежувати споживання солі, ваше тіло робить все, щоб утримати сіль", - підкреслює вчений. В результаті, дієта з низьким вмістом солі призводить до збільшення ваги, уповільнення обміну речовин, погіршення роботи щитовидної залози і почуттю постійної втоми.