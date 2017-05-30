Вчені спростовують твердження про шкоду солі
Недостатнє вживання солі може стати причиною інсулінорезистентності.
Доктор Джеймс Деніколантоніо спростував існуючу теорію про те, що сіль шкідлива, назвавши її "небезпечним міфом ", повідомляє Daily Mail.
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У ході своєї роботи доктор Деніколантоніо, провідний науковий співробітник Інституту кардіології св. Луки в штаті Міссурі, розглянув понад 500 медичних досліджень, присвячених солі, і не виявив жодних вагомих доказів шкоди, нібито завданої нею здоров'ю. Більш того, на думку доктора Деніколантоніо, недостатнє вживання солі може стати причиною інсулінорезистентності, що збільшує ризик розвитку діабету, а також збільшення маси ваги і зниження статевого потягу. Крім того, дієта з низьким вмістом солі зменшує шанси жінки на вагітність і негативно впливає на вагу новонароджених немовлят.
Доктор стверджує, що сіль є важливою речовиною, без якого життя людини позбавляється смаку - в прямому і переносному сенсі.
"Коли ви починаєте обмежувати споживання солі, ваше тіло робить все, щоб утримати сіль", - підкреслює вчений. В результаті, дієта з низьким вмістом солі призводить до збільшення ваги, уповільнення обміну речовин, погіршення роботи щитовидної залози і почуттю постійної втоми.