Ожиріння зумовлює зміни серцево-судинної системи навіть у здорової молоді

Автори дослідження, представленого на щорічній конференції Європейського товариства генетики людини, з'ясували, що ожиріння робить негативний вплив на серцево-судинну систему клінічних здорових людей, вік яких не перевищує 17-21 рік. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті EurekAlert.

Читайте такожУ Європі стрімко зростає кількість дітей з ожирінням: зайва вага - в кожного третього підліткаВчені включили в роботу дані, зібрані в 90-х роках, про 14 тис. вагітних жінок, їх партнерів та дітей. Метою була оцінка імовірного зв'язку між підвищеним індексом маси тіла (ІМТ) і станом серцево-судинної системи. У результаті своєї роботи автори з'ясували, що показники ІМТ, що свідчать про зайву масу тіла й ожиріння, були пов'язані з підвищеним артеріальним тиском у суб'єктів у віці 17-21 року. Також було виявлено зв'язок між надлишковою масою тіла з дистрофією стінки лівого шлуночка.

При цьому дослідники не виявили зв'язку між підвищеним ІМТ і порушенням серцевого ритму у молодих дорослих, хоча в більш ранніх роботах надлишкова маса тіла асоціювалася з порушенням ритму, що можна пояснити помилкою при обліку казуального впливу підвищеного ІМТ.

Вчені підкреслюють, що зібрані ними дані свідчать про необхідність боротьби з поширенням ожиріння серед молоді для запобігання розвитку в них змін серцево-судинної системи, які є відомими прекурсорами захворювань.