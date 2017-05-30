В Індії зафіксовано перші випадки інфікування вірусом Зіка - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про виявлення в Індії перших трьох випадків інфікування вірусом Зіка. Як наголошують в організації, для запобігання розповсюдження вірусу необхідно прийняти суворі заходи безпеки, пише The Times of India.

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Всі підтверджені випадки вірусу Зіку зафіксовані на території західного штату Гуджарат у лютому та листопаді минулого року, а також у січні 2017 року. За словами міністра охорони здоров'я Індії, в штаті вживають стандартного протоколу дій.

У ВООЗ наголосили, що жодної небезпеки для світової охорони здоров'я немає, проте необхідно враховувати можливість виникнення нових випадків інфікування вірусом Зіка.

Хоча вірус Зіка традиційно циркулює в азіатському регіоні, останнім часом громадськість вкрай насторожено ставиться до імовірності його поширення. Як виявили спалахи вірусу Зіка в Бразилії, в разі інфікування вагітної жінки вірусом, різко підвищується ймовірність народження дитини з мікроцефалією.