Novartis розглядає можливість продажу активів на $ 50 млрд

Керівництво компанії Novartis розглядає можливість продажу активів на суму близько 50 млрд доларів. Напередодні можливих угод інвестори фармвиробника висловлюють занепокоєння, що зібрані кошти не можуть бути спрямовані на фінансування придбання малоприбуткової компанії, інформує Reuters.

Читайте такожПівденна Корея оштрафувала Novartis на майже $ 50 млн за "відкати лікарямЗа даними інформаційного агентства, виконавчий директор Novartis Джо Хіменес (Joe Jimenez) оцінив бізнеси з виробництва хірургічних виробів і контактних лінз Alcon (входить в Novartis) у 25-35 млрд доларів. Продаж акцій Roche і спільного підприємства з GlaxoSmithKline може принести Novartis 14 млрд і 10 млрд доларів, відповідно.

У 2011 році Novartis закрила велику операцію з купівлі виробника офтальмологічної продукції Alcon за 52 млрд доларів. Однак успіхи цієї компанії на ринку протягом останніх років украй скромні – в 2016 році керівництво Novartis навіть задумалася про можливість продажу Alcon. Також була проведена реструктуризація Alcon зі зміною керівництва. Рішення було прийнято після падіння на 13% продажів офтальмологічної продукції Alcon в останньому кварталі 2015 року.

Акціонери Novartis насторожено поставилися до можливості продажу великих активів, так як виручені кошти можуть бути спрямовані на фінансування неприбуткової угоди з купівлі нової компанії, як це сталося з Alcon.