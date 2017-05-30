Щороку у світі через тютюнопаління помирає понад 7 млн людей - ВООЗ

Напередодні Всесвітнього дня без тютюну - 31 травня - Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до посилення заходів щодо скорочення споживання тютюну. У ВООЗ підкреслюють: щорічно помирає понад 7 млн осіб через причини, пов'язані із вживанням тютюнових виробів, а економічні втрати населення та урядів перевищують 1,4 трлн доларів.

Читайте такожЧерез куріння в Україні щороку помирає понад 63 тисяч людейЯк підрахували експерти ВООЗ, тютюнові відходи містять понад 7 тис. токсичних хімічних речовин, включаючи канцерогени. В даний час щодня продається 10-15 млрд сигарет, таким чином, тютюнові відходи є найбільш поширеним типом сміття у всьому світі.

За прогнозами, до 2030 року смертність від куріння зросте до 8 млн осіб. Тютюнопаління є найосновнішою причиною смертності населення у всіх країнах, якій можливо запобігти. Ниніу світі проживає 1,1 млрд курців старше 15 років, 80% з них проживає в країнах з низьким і середнім рівнем ВВП.