Дослідження підтвердило ще одну корисну властивість кави

Вчені з Університету Саутгемптона виявили, що часте вживання кави знижує ризик захворювання на рак печінки, пише MedicalXpress.

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Фахівці проаналізували дані обсервацій досліджень, в ході яких спостерігалося стан здоров'я 2,25 мільйона чоловік. Учасників ранжували за кількістю випитих ними чашок кави — від однієї до п'яти.

Виявилося, що одна чашка кави на день знижує ймовірність розвитку гепатоцелюлярної карциноми на 20 відсотків, двох — на 35 відсотків, а п'ять чашок знижують ризик в два рази. Також було виявлено, що кава без кофеїну також має корисну дію, але меншою мірою.

На думку дослідників, речовини, що містяться в напої, мають антиоксидантні, протизапальні, протираковими та інші властивості. Іншими фахівцями було показано, що у кавоманів рідше розвиваються такі захворювання печінки, як цироз.

Вчені не закликають всіх людей пити багато кави. Вони вважають, що спочатку слід визначити можливі шкідливі наслідки для здоров'я від частого вживання кофеїну. Вже є відомості про те, що цей напій протипоказаний вагітним жінкам. Однак отримані результати важливі, враховуючи, що, за прогнозами, до 2030 року рак печінки будуть страждатимуть понад 1,2 мільйона осіб.