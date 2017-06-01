Єврокомісія схвалила застосування вакцини проти менінгококової інфекції у підлітків і дорослих

У Європі схвалили застосування вакцини проти менінгококової інфекції. Компанія Pfizer заявила про рішення Єврокомісії щодо реєстрації вакцини для профілактики менінгококової інфекції серогрупи B серед людей старше 10 років.

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Рішення регуляторних органів Євросоюзу базується на результатах клінічної програми розробки за участі понад 20 тис. підлітків і дорослих, з низ 15 тисяч були вакциновані новою вакциною.

Зібрані дані демонструють, що вакцина викликає необхідну імунну реакцію і забезпечує захист проти менінгококової інфекції.

Найпоширенішими побічними ефектами нової вакцини були реакції в місці введення біль, почервоніння і набряк, головний біль, втома, лихоманка, діарея, м'язовий біль, біль у суглобах і нудота.