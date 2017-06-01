Вчені виявили черговий біомаркер ранній стадії розвитку деменції

Вчені виявили у слині молекули, що є біомаркерами деменції, пише Psych Central.

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У дослідженні взяли участь три групи, В першу групу входили люди, що страждали від хвороби Альцгеймера, у другу - учасники з помірними когнітивними порушеннями, а третя група була контрольною. Фахівці застосували технологію метаболоміки. Вони вивчали метаболіти - продукти метаболізму різних сполук - у зразках слини добровольців.

Вчені виявили 57 метаболітів і оцінили їхні рівні. Відмінності в рівнях деяких біомаркерів виявилися особливо суттєвими. За рівнем метаболітів дослідники змогли визначити, у кого з добровольців ризик розвитку хвороби Альцгеймера був найвищим.