30 % всіх нових випадків зараження ВІЛ-інфекцією припадає на споживачів ін'єкційних наркотиків - ВООЗ

У Женеві завершилася 70-я сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Її учасники ухвалили цілий ряд рішень, зокрема, щодо здоров'я біженців і мігрантів, боротьби з неінфекційними захворюваннями, проблеми недоброякісних і фальсифікованих медичних препаратів, поширення наркотиків.

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В одній із резолюцій делегати Всесвітньої асамблеї закликали активізувати зусилля щодо вирішення світової проблеми наркотиків, які є причиною смерті 450 тисяч чоловік щороку. Вони зазначили, що 30 відсотків усіх нових випадків зараження ВІЛ-інфекцією, не рахуючи країн Африки на південь від Сахари, припадає на споживачів ін'єкційних наркотиків.

На цій сесії держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) обрали Тедроса Адханома Гебрейесуса з Ефіопії новим Генеральним директором Організації. Він приступить до своїх обов'язків 1 липня 2017 року.

Всесвітня асамблея охорони здоров'я є вищим органом ВООЗ. У ній беруть участь 3500 делегатів з 194-х держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Основні функції Асамблеї - визначення напрямків діяльності Організації, призначення Генерального директора, спостереження за фінансовою діяльністю Організації, розгляд та затвердження бюджету.