Прееклампсію діагностовано у щодесятої вагітної жінки - медики

Прееклампсія діагностована приблизно у кожної десятої вагітної, а це загрожує розвитком інсульту, пише The Daily Mail.

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Ця патологія у вагітних зумовлює підвищення тиску, набряки ніг, обличчя, спостерігається нудота. А нещодавно проведений аналіз виявив, що приблизно дві третини інсультів, пов'язаних з прееклампсією, відбуваються після пологів, коли жінку вже виписали додому.

Ризик інсульту під час вагітності і після пологів підвищується, якщо, крім прееклампсії, у жінки спостерігалися інфекції сечовивідних шляхів, хронічно підвищений тиск, порушення у згортанні крові або кровотечі. Згідно зі статистикою, помірна прееклампсія спостерігається у 6% вагітних, а важкі випадки - у 1-2%.

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Зазвичай прееклампсія розвивається у другій половині вагітності або відразу після пологів. Лікарі досі не знають, які причини відхилення. Перераховані вище фактори ризику пов'язані або з запаленням, або безпосередньо з серцево-судинною системою. Також чинники можуть накладатися один на одного, підвищуючи ризик інсульту.

У небезпеці перебувають жінки з діабетом, гіпертонією, хворобами нирок, історією прееклампсії в попередню вагітність або захворюваннями на зразок вовчака, антифосфоліпідного синдрому. Ризик підвищений щодо жінок старше 40 років, з Індексом маси тіла 35 або вище, сімейною історією прееклампсії, жінок з багатоплідною вагітністю і з великою перервою (мінімум 10 років) між вагітностями.