Мозок людини може ідентифікувати захворювання на ранній стадії - вчені

Вчені з Каролінського інституту в Швеції виявили, що мозок людини може ідентифікувати захворювання у інших людей ще на ранній стадії, пише Рпаѕ.огд.

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Вони провели експеримент: добровольцям ввели ендотоксин, грамнегативні бактерії, тим самим спровокувавши в учасників імунну відповідь.

У добровольців взяли зразки запаху і відобразили їх обличчя на фотографіях. Після цього зібраний матеріал пред'явили іншим випробуваним (n=30) і просили оцінити, наскільки їм симпатичні обличчя і запахи незнайомих людей.

З метою контролю також демонстрували фотографії і запахи цих людей, але до того, як вони були заражені. Виявилося, що обличчя і запахи у людей в стані хвороби, були оцінені як менш привабливі, ніж у них же, але в доброму здоров'ї. Більш того, МРТ-знімки показали, що у людей під час оцінки привабливості інфікованих була сильніше виражена активація структур головного мозку, відповідальних за сприйняття зорової і нюхової інформації.

За словами вчених, виявлений нейронний механізм, що дозволяє людині вловлювати ознаки можливого захворювання у інших членів спільноти, забезпечує виживання в середовищі з патогенами.