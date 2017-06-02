Системна інфекція і запалення призводять до зниження когнітивних здібностей - вчені

Вчені з Медичного центру Лангон при Університеті Нью-Йорка виявили, що у мишей після проникнення вірусу в кров відбувається активація моноцитів, що впливають на специфічну імунну реакцію, пише Nature.

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Вони, в свою чергу, вивільняють запальний сигнальний білок TNF-α, який згодом переміщається в мозок, де блокує утворення нейронних мереж, необхідних для запам'ятовування нової інформації. Образно кажучи, це відбувається через "облисіння" дендритного дерева. Дендрит – це розгалужений відросток нейрона, що отримує інформацію через хімічні або електричні синапси від інших нейронів.

Раніше було показано, що освоєння нових рухових і когнітивних функцій призводить до збільшення моторної коредендритних шипиків - мембранних наростів на поверхні дендрита.

Результати цього дослідження виявили зменшення шипиків і відповідно погіршення рухових навичок (у т. ч. координації руху) і здатності до навчання у мишей, заражених вірусом.

Щоб перевірити гіпотезу про зв'язок підвищеного рівня TNF-α і ослаблення когнітивних/рухових навичок, створили тварин, у яких були відсутні сигнальні белкиTNF-α у білих кров'яних клітинах. У цих мишей не спостерігалося зменшення кількості дендритних шипиків і погіршення моторної та розумової діяльності після перенесеного вірусу.

Вчені шукають анти-TNF-препаратів, таких як інфліксімаб, які можна було б використовувати для запобігання когнітивних розладів, спричинених вірусом