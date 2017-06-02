У світі майже вдвічі скоротилася кількість смертей, пов'язаних зі СНІДом - ООН

Більш ніж у два рази скоротилася кількість нових випадків інфікування серед дітей. Все це свідчить про те, що людство готове покінчити з ВІЛ-інфекцією.

Читайте такожСША планують виділити Україні понад $ 37 млн на боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІДуПро це йдеться в новій доповіді Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерриша.

Глава ООН вважає, що забезпечення ВІЛ-інфікованих лікуванням є одним з найвидатніших досягнень в сфері охорони здоров'я. Число людей з ВІЛ, які отримують антиретровірусну терапію, до середини 2016 року досягла 18,2 мільйона чоловік. Кількість смертей, пов'язаних зі СНІДом, скоротилася на 45 відсотків — з пікового рівня в два мільйони у 2005 році до 1,1 мільйона в 2015 році.

«Ми можемо досягти поставлених цілей щодо забезпечення лікуванням 30 мільйонів людей до 2020 року і скорочення смертності до менш 500 тисяч смертей на рік», - сказав глава ООН. Він вважає, що додаткові інвестиції з розрахунку приблизно 0,5 долара США в рік на кожного жителя планети допоможуть зберегти позитивну динаміку в боротьбі зі СНІДом.

У доповіді повідомляється, що в 2016 році було зареєстровано 36,7 мільйона людей з ВІЛ-інфекцією. У ньому наголошується, що сьогодні необхідно більше уваги приділяти профілактичним заходам і зміцнювати служби добровільного тестування. Адже в кінці 2015 року лише 60 відсотків людей, які живуть з ВІЛ, знали про свій статус.

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«Прогрес, досягнутий настільки наполегливою працею, необхідно зберегти. Наявність міжнародної структури, що визначило стратегічні напрямки діяльності,безпрецедентний обсяг фінансових ресурсів і врятувала життя мільйонам людей, не можна сприймати як щось само собою зрозуміле», - заявив Генеральний секретар ООН.

Він закликав заповнити дефіцит інвестицій на боротьбу з ВІЛ у розмірі семи млрд. дол. США в рік і раціонально використовувати фінансові ресурси. За його словами, це дозволить запобігти десяткам мільйонів нових випадків інфікування ВІЛ та смертей.

Антоніу Гутерріш нагадав про обіцянку: покласти край епідемії СНІДу до 2030 року.

У новій доповіді йдеться, що Східна Європа та Центральна Азія – єдиний регіон планети, де стрімко збільшується число нових випадків зараження ВІЛ/СНІДом. Половина з них припадає на людей, що використовують ін'єкційні наркотики.