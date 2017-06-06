Міноциклін може бути ефективний у лікуванні розсіяного склерозу - учені

Як виявило дослідження канадських учених, дешевий антибіотик тетрациклінового ряду міноціклін здатний уповільнювати розвиток розсіяного склерозу у пацієнтів з ранньою стадією захворювання, пише New England Journal of Medicine.

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Через півроку використання препарату нескоректована ймовірність проявів захворювання склала 33,4%, тоді як плацебо групі – 61%, тобто різниця дорівнює 27,6%. Після корекції отриманих даних за показником збільшення вогнищ склерозу, різниця між міноціклін-групою та контрольною склала 18,5%. Однак через два роки терапії позитивний ефект миноциклина став менш вираженим.

На користь застосування мінокиклина серед пацієнтів з РС говорить також і його ціна – річний курс миноциклина в Канаді коштує 600 канадських доларів (444 долара США), тоді як специфічна терапія РС обійдеться в 20-40 тис. канадських доларів.