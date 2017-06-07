Навіть малі порції алкоголю згубно впливають на когнітивні здібності людини - дослідження

Вчені з університету Оксфорда та університетського коледжу Лондона (Велика Британія) досліджували вплив малих доз алкоголю на когнітивні функціі людини. Дослідження виявили, що будь-яка доза алкоголю призводить до різкої деградації розумових здібностей, пише The BMJ.

Фахівці 30 років (з 1985 по 2015 рр) проводили дослідження, щотижня моніторячи споживання алкоголю та стан когнітивних функцій у здорових чоловіків і жінок.

На початку дослідження середній вік учасників становив 43 роки, жоден з них не страждав на алкогольну залежність. Всі учасники пройшли магнітно-резонансну томографію мозку.

Читайте такожМозок людини може ідентифікувати захворювання на ранній стадії - вчені

Результати дослідження довели, що високий рівень вживання алкоголю протягом 30-річного періоду був пов'язаний з ризиком розвитку атрофії гіпокампу — ушкодження головного мозку, що негативно позначається на пам'яті та просторовій орієнтації. На думку експертів, навіть малі порції викликають негативні наслідки для організму.

Найвищий ризик деградації когнітивних здібностей був у тих, хто вживав понад 30 одиниць алкоголю (одиниця еквівалентна 30 грамам горілки) на тиждень. У помірно питущих (14-21 одиниці) ризик розвитку атрофії гіпокампу був в середньому втричі вищий, ніж у людей, які відмовилися від вживання алкоголю.