Сфера психіатрії має позбавитися жорстокості та насилля над пацієнтами - експерти

Система послуг у сфері психічного здоров'я заснована на спрощеному біомедичному підході. Людей з інтелектуальними, когнітивними і психосоціальними відхиленнями і просто осіб, які не відповідають "загальновизнаним нормам", поміщають в психіатричні заклади, де годують психотропними препаратами. У цих установах пацієнти нерідко піддаються насильству і нарузі.

Читайте такожДіти-біженці зазнають потужного стресу, викликає психічні розлади - екпертиПро це заявив Спеціальний доповідач ООН з питання про право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я Дайнюс Пурас. Він закликав держави відійти від концепції надмірної медикалізації та спрощеної біомедичної моделі, що підтримується спільнотою психіатрів та фармацевтичною промисловістю.

Прихильники такого підходу, на думку експерта ООН, керуються двома застарілими і науково необґрунтованими поняттями: люди з психічними розладами небезпечні і в більшості випадків потрібно біомедичне втручання.

«Нам потрібна революція в сфері надання психіатричної допомоги з тим, щоб покінчити з зневагою, жорстоким поводженням і насильством», - заявив Дайнюс Пурас.

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Експерт ООН назвав ситуацію з наданням медичної допомоги психічно хворим людям «кризовою» і закликав усі держави виділяти більше коштів на ефективні терапевтичні послуги для осіб з психічними розладами.

Пурас зазначив, що на сьогоднішній день на забезпечення психічного здоров'я виділяється менше 7 відсотків бюджету системи охорони здоров'я. А в країнах з низьким рівнем доходу у цій сфері на одну людину витрачається менше 2 доларів США на рік. При цьому, як правило, велика частина цих коштів йде на довготривале стаціонарне лікування та утримання психіатричних лікарень.