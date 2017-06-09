Епідемія холери в Ємені: щодня реєструється 3-5 тисяч нових випадків зараження

Діти в Ємені помирають від голоду і холери. Вони не відвідують школи. Хлопчики змушені працювати, а дівчаток видають заміж заради викупу, який дозволить вижити іншим дітям в сім'ї. Про це на брифінгу в Нью-Йорку заявив Регіональний директор ЮНІСЕФ для Близького Сходу і Північної Африки Гірт Каппіларе. За його словами, сьогодні Ємен охоплений не тільки конфліктом і насильством, але й епідемією холери.

Читайте такожУ Ємені зафіксовано вже більше 250 випадків захворювання холероюНа сьогоднішній день в Ємені зареєстровано 100 тисяч випадків холери. 40 відсотків всіх хворих небезпечним захворюванням – діти. Органи охорони здоров'я повідомляють: щодня реєструється 3-5 тисяч нових випадків зараження холерою.

«Ситуація драматична», - заявив Каппіларе.

Він підкреслив, що епідемія холери шириться країною, у якій зруйновано систему охорони здоров'я. Половина лікарень виведено з ладу. Ще половина працює, але з нульовим бюджетом. Лікарі та медсестри уже вісім-дев'ять місяців не отримують заробітної плати.

Представник ООН нагадав, що Ємен – на межі голоду. 500 тисяч дітей у віці до п'яти років страждають від гострого недоїдання. В результаті діти схильні до найвищого ризику смерті. У середньому в Ємені кожні 10 хвилин помирає одна дитина у віці до п'яти років з причин, яким можна було б запобігти. Близько двох мільйонів дітей не відвідують школи. Зубожілі сім'ї видають заміж зовсім молоденьких дівчаток тільки заради викупу. Так випадків ранніх шлюбів в Ємені в останні кілька місяців зросла на 25 відсотків.