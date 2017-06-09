У Сирії зафіксовано спалах поліомієліту

Вперше з 2014 року в Сирії стався спалах поліомієліту. У провінції Дейр-ез-Зор поліовірус вакционного походження був виявлений у здорової дитини та двох паралізованих дітей, пише STAT.

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Спалах поліомієліту 2013-2014 років також стався у цій провінції, вона була викликана диким вірусом поліомієліту. Поширення вірусу стало можливим через недостатнє охоплення вакцинацією - у січні 2013 року співробітникам ВООЗ вдалося вакцинувати проти поліомієліту 67 тис. дітей у віці молодше 5 років (близько 50%) в Дейр аль-Зор. країні вже склали план термінової вакцинації у провінції – планується імунізувати близько 200 тис. дітей.

Сьогодні ендемічними з поліомієліту залишаються Нігерія, Афганістан і Пакистан.

Міжнародні організації роблять серйозні зусилля по елімінації небезпечної інфекції. У разі успіху вжитих заходів, поліомієліт стане другим повністю ліквідованою інфекційним захворюванням у світі після віспи.