Яйця сприяють активному розвитку дітей до року - педіатри

Нове дослідження підтвердило необхідність включення до раціону дітей яєць. Як пише Еeurekalert!, вживання курячих яєць сприяє зростанню немовлят і запобігає затримці розвитку.

Вчені з США підкреслюють, що при вживанні яєць розвиток організму активізується в 1,47 рази.

Вони провели рандомізоване контрольоване дослідження за участю дітей з Еквадору у віці від 6 до 9 місяців. Вони півроку з'їдали по одному яйцю на день. Також в раціоні було максимально знижено вживання підсолоджених напоїв. Педіатри відзначають, що яйця є недорогим і доступним джерелом поживних речовин, які необхідні і дуже корисні дитячому організму.