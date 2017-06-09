70% домашніх тонометрів показують недостовірні показники артеріального тиску - дослідження

Дослідження, проведене доцентом медицини з Університету Альберти Дженніфер Рінгроуз, виявило, що близько 70% домашніх тонометрів показують недостовірні показники артеріального тиску, пише Medical Xpress.

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Вона з колегами протестувала десятки домашніх тонометрів. Виявилося, що в 70% випадків похибка становила близько 5 мм рт. ст., а у 30% - близько 10 мм рт.ст. Оскільки часто лікарі покладаються на свідчення домашнього тонометра, які повідомляють їм пацієнти, обмежуючись одноразовим вимірюванням тиску під час прийому у клініці, то серйозність захворювання може бути недооцінена.

Фахівець підкреслює, що цей факт викликає серйозні проблеми зі здоров'ям, адже проблеми з артеріальним тиском є основною причиною смертності у світі. "Ретельний моніторинг тиску здатний знизити критичні наслідки гіпертонії — але тільки в тому випадку, якщо вимірювання тиску будуть точними", - зазначає Рингроуз.

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Експерти вважають, що лікарі та пацієнти повинні враховувати імовірну неточність вимірювання тиску домашнім тонометром. Також они нагадують, що похибки в даних можуть виникати через рухи рук і тіла, неправильно пристібненого манжета, надмірної ваги пацієнта, емоційного стану, через розмову під час вимірювання.

Також дослідники акцентують, що лікарі у жодному разі не мають призначати медикаменти на основі лише одного або двох вимірювань артеріального тиску.