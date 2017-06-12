Дієтологи назвали основні симптоми залежності від цукру

Безсоння, проблеми зі шкірою та "втомлені" смакові рецептори – ознаки цукрової залежності. Зазвичай, людина, у якої спостерігається такий стан, не усвідомлює цього.

Тому дієтологи склали список основних ознак залежності від цукру, пише Daily Mail.

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На думку дієтологів, цукор діє як наркотик, викликаючи звикання і, врешті-решт, нездатність оцінити навіть дуже солодкий продукт.

Найбільш явними ознаками залежності від цукру є: наявність акне, передчасна поява зморшок, важливим симптомом вважається "втома" смакових рецепторів, здуття живота, ослаблення імунної системи, погіршення якості сексуального життя, збільшення ваги і карієс.

Люди, які "сидять" на цукрі не розуміють, що їх бажання з'їсти той або інший продукт, наприклад, яблуко або булочку, пов'язано з потребою в цукрі. У ласунів спостерігаються спалахи енергії, що чергуються з занепадом сил, позаяк рівень глюкози в їхній крові не збалансований.

Дієтологи рекомендують тим, хто виявив у себе симптоми "цукрової залежності", провести 21-денний курс дезінтоксикації, повністю відмовившись від цукровмісних продуктів.