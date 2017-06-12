В Європі знизилися показники смертності внаслідок неінфекційних захворювань - ВООЗ

12:04, 12 червня 2017
Зарубіжні новини
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Стрімке зниження смертності внаслідок хронічних захворювань спостерігається, насамперед, у країнах з високим рівнем доходу.

Фото: newsru.co.il

За останнє десятиліття в Європейському регіоні ВООЗ помітно знизився рівень передчасної смертності, констатують експерти ВООЗ. Це дає надію на те, що Європа зможе досягти передбачене в Цілях сталого розвитку завдання щодо зниження до 2030 року передчасної смертності внаслідок неінфекційних захворювань на 33 відсотка.

Читайте такожЩорічно в світі через тютюнопаління помирає понад 7 млн людей - ВООЗСтрімке зниження смертності від хронічних захворювань спостерігається, насамперед, у країнах з високим рівнем доходу на заході регіону. У ряді країн у Центральній і Східній Європі також відзначаються помітні поліпшення, проте розрив між ними і західними європейськими країнами все ж становить не менше 20 років.

Експерти ВООЗ відзначають, що у чоловіків в цьому регіоні значно вищий ризик померти внаслідок серцево-судинних захворювань. Так, для чоловіків, які народилися у східній частині Європи, цей ризик вищий в 2-3 рази.

Інфекційні захворювання щорічно стають причиною смерті мільйонів людей. У ВООЗ вважають, що більшості з цих смертей можна було б запобігти, зокрема, шляхом усунення таких чинників ризику, як куріння, нездорове харчування, відсутність фізичної активності та зловживання алкоголем. Важливо також забезпечити загальне медичне обслуговування.

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Теги: #неінфекційні хвороби#профілактика хвороб