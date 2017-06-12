У світі 10 % усіх продуктів харчування, що продаються, є підробкою - ООН

Рис з пластику, олія вже відпрацьованої сировини, волоські горіхи, набиті дрібними каменями замість ядер, сухе молоко з крейди – фальсифікація продуктів харчування набула всесвітніх масштаби. За оцінками американської асоціації виробників бакалійних товарів, щорічний збиток від шахрайства в харчовій промисловості досягає 10 – 15 мільярдів доларів, повідомляє Центр новин ООН.

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Це означає, що 10 відсотків усіх продуктів харчування, що продаються з комерційною метою, є підробкою. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) спільно з Продовольчою і сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй (ФАО) готуються до розробки ручних портативних пристроїв, з допомогою яких можна буде швидко та легко виявити підроблені продукти.

Спектрометрія іонної рухливості, ядерна технологія, використовувана прикордонною службою при виявленні незаконних наркотиків і вибухових речовин, є одним з декількох методів, які можуть бути адаптовані для проведення точкових тестів для перевірки харчових продуктів на наявність в них сторонніх домішок, забруднення і цвілі.

Цей проект об'єднує вчених з 13 країн світу: США, Великої Британії, Швеції, Уганди, Індії, Китаю, Австрії та інших. Перша зустріч експертів відбулася в травні у Відні, а перші результати очікуються протягом найближчих двох років.