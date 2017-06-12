Учені зі Швеції назвали чотири основні чинники довголіття
Вчені довели, що ключовими чинниками, що сприяють тривалому життю є регулярна фізична активність і відмова від куріння.
Група вчених зі Швеції оприлюднила результати дослідження, присвяченого тривалості життя людини, за підсумками якого назвала чотири головні чинники довголіття, пише Journal of Internal Medicine.
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Вчені довели, що ключовими чинниками довголіття є регулярна фізична активність - не менше 150 хв на тиждень, відмова від куріння, помірне вживання спиртних напоїв (не більше 14 алкогольних одиниць на тиждень - одиниця дорівнює приблизно 30 грам горілки) і збалансоване харчування
У дослідженні взяли участь більше 33 тисяч чоловіків і 30 тисяч жінок у віці від 45 до 83 років і які не мали тяжких захворювань, зокрема онкологічних і серцево-судинних захворювань.