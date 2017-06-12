Учені зі Швеції назвали чотири основні чинники довголіття

Група вчених зі Швеції оприлюднила результати дослідження, присвяченого тривалості життя людини, за підсумками якого назвала чотири головні чинники довголіття, пише Journal of Internal Medicine.

Читайте такожТривалість життя збільшується у всьому світі - дослідження

Вчені довели, що ключовими чинниками довголіття є регулярна фізична активність - не менше 150 хв на тиждень, відмова від куріння, помірне вживання спиртних напоїв (не більше 14 алкогольних одиниць на тиждень - одиниця дорівнює приблизно 30 грам горілки) і збалансоване харчування

У дослідженні взяли участь більше 33 тисяч чоловіків і 30 тисяч жінок у віці від 45 до 83 років і які не мали тяжких захворювань, зокрема онкологічних і серцево-судинних захворювань.