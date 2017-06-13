Вчені з'ясували, як нудьга впливає на здоров'я людини

Результати досліджень, проведених співробітниками університетів Кента і Саутгемптона, свідчать про те, що людина здатна відчувати нудьгу п'яти різних видів, причому деякі з них активізують творчі здібності, а інші призводять до ожиріння, імпотенції, саморуйнування і смерті від серцевого нападу, пише The Daily Mail.

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У рамках проведених експериментів шістдесят дев'ять добровольців були поміщені в лабораторне середовище, де нічого не відбувалося протягом 15 хвилин поспіль. Але добровольці могли використовувати лабораторне обладнання для отримання ударів електричним струмом. Більшість людей надало перевагу над нудьгою неприємним відчуттям, зокрема, удару струмом.

З'ясувалося, що глибшу нудьгу відчували піддослідні, то сильніше ставало їхнє бажання випробувати біль, а сила ударів зростала відповідно до глибини нудьги.

Хронічна нудьга призводить до негативних наслідків, а короткострокова надає можливості розвивати внутрішні ресурси. Також вчені виявили зв'язок між відчуттям нудьги і бажанням палити, вживати наркотики і їсти шкідливі продукти з підвищеним вмістом цукру і вуглеводів.

Психологи стверджують, що нудьга знижує потенцію у чоловіків – ті з них, хто схильний нудьгувати, виявляли менший інтерес до сексуального життя, страждали на еректильну дисфункцію і частіше вмирали від серцевого нападу.