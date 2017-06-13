Жінки зчитують емоції краще, ніж чоловіки - вчені



Фахівці з Кембриджського університету довели, що жінки ідентифікують емоції краще, ніж чоловіки - це закладено в генах, повідомляє The Daily Mail.

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Для дослідження вчені проаналізували понад 89 тисяч людей з різних країн. Фахівці переконалися в тому, що жінки в основному ідентифікували емоції по очах краще, ніж чоловіки. Ще дослідження виявило, що це пов'язано з генами.

Дослідження виявило, що генетичні варіанти в 3-ій хромосомі мали відношення до розпізнавання думок по очах. У чоловіків генетичні варіанти в 3-ій хромосомі не впливали на цю здатність. Відомо, що рівень експресії гена LRRN1, що знаходиться в 3-ій хромосомі, високий в смугастому тілі - області мозку, що пов'язана з емпатією.

Згідно з даними попередніх досліджень, люди з аутизмом і анорексією гірше розпізнають емоції по очах, також генетичні варіанти підвищували ризик анорексії, але не аутизму.

20 років тому вчені провели дослідження, учасники якого повинні були визначити емоцію людини по фотографії, на якій були тільки очі. Вчені виявили, що по очах можна було швидко розпізнати емоції. У деяких це виходило краще. Чоловіки, як правило, гірше справлялися з цим завданням.