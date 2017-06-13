Вчені назвали основних носіїв смертельних інфекцій

Учені з Колумбійського університету в Нью-Йорку виявили, що основним резервуаром смертельних коронавірусних інфекцій є кажани, повідомляє Nature.

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Дослідники вивчили понад 12 тисяч летючих мишей, 3,4 тисячі гризунів і 3,5 тисячі мавп в 20 країнах Африки, Азії, Південної та Центральної Америки. У цих регіонах ймовірність передачі вірусу від диких тварин до людини дуже висока. Були зібрані зразки слини, сечі, фекалій, які відправили до лабораторії для генетичного аналізу.

Майже 10 % спійманих вченими кажанів були носіями коронавірусів (у інших тварин - 0,2 %). Виявлено, що величезна кількість інфекційних агентів характерна для тих місць, в яких мешкали кілька видів крилатих ссавців.

Отримані дані допоможуть вірусологам в розумінні міжвидової передачі вірусів - від тварини до людини.

Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку в рамках програми запобігання пандемій, зумовлених мутуючими вірусами, які уражають і людей, і ссавців.

У 2002 році спалах SARS, що почався в Китаї і поширився в 27 країнах, забрав життя 774 осіб. У 2012-му під час епідемії коронавірусної інфекції в Саудівській Аравії загинули 640 осіб.

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