ВООЗ закликає країни створювати надійні запаси донорської крові

Щороку 14 червня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день донора крові. Його мета – висловити вдячність донорам, які щодня рятують людські життя, надаючи свою кров, а також спонукати якомога більше число людей у всьому світі добровільно і регулярно здавати кров.

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У цьому році Всесвітній день донора крові присвячений важливості наявності достатніх запасів донорської крові в умовах надзвичайних ситуацій.

За останнє десятиліття стихійні лиха призвели до загибелі більше одного мільйона чоловік. Кожен рік від землетрусів, ураганів та інших катастроф страждають більше 250 мільйонів осіб, що потребують термінової медичної допомоги. Антропогенні катастрофи, а також дорожньо-транспортні пригоди та збройні конфлікти також заподіюють людям каліцтва, за яких їм необхідна перша медична допомога.

Переливання крові – невід'ємний компонент надання такої невідкладної медичної допомоги. В умовах надзвичайних ситуацій потреба в переливанні крові зростає. У ВООЗ закликали створювати надійні запаси донорської крові на випадок надзвичайних ситуацій, зазначаючи, що ця задача може бути виконана тільки шляхом залучення усього населення.