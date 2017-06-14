ВООЗ: головна екологічна причина смертності в Європі – забруднення повітря

У країнах Європи і Центральної Азії забруднення навколишнього середовища викликає серйозні захворювання і є причиною 1, 4 мільйона випадків передчасної смерті в рік, а це 15 відсотків всіх смертей в регіоні. Про це нагадала голова Європейського бюро ВООЗ, виступаючи в Чехії на шостій міністерській конференції з навколишнього середовища і охорони здоров'я.

Читайте такожУ світі кожна четверта дитина віком до 5 років гине через забруднення повітря і води - ВООЗ«В епоху сталого розвитку ми в змозі запобігти 1,4 мільйона смертей, зумовлених забрудненням навколишнього середовища. Для цього нам необхідно віднести питання здоров'я до політичних пріоритетів у всіх секторах державного управління», - заявила голова регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб.

Конференція у Чехії стартувала 13 червня і триватиме до 15 червня. Зустріч зібрала понад 450 представників з 53 країн-членів Європейського регіону ВООЗ, а також представників міжнародних і неурядових організацій. Вони підпишуть Декларацію, що передбачає заходи щодо зниження екологічних ризиків для здоров'я людей.

Згідно з даними ВООЗ, в європейському регіоні на екологічні фактори ризику припадає близько 26 відсотків випадків ішемічної хвороби серця, 25 відсотків інсультів і 17 відсотків онкологічних захворювань. При цьому в країнах з низьким рівнем доходу серцеві захворювання, обумовлені впливом навколишнього середовища, в три рази вище, ніж у багатих країнах регіону.

Головна екологічна причина смертності в Європі – це забруднення повітря, пов'язане з транспортом, промисловими підприємствами і виробництвом енергії. Але люди хворіють і через забруднення повітря всередині приміщень в результаті використання дров, вугілля та інших видів твердого палива для обігріву житла і приготування їжі.

У 2015 році чисельність міського населення вперше в історії перевищила чисельність сільського населення. До 2030 р. в містах будуть жити 8 з 10 європейців, потенційно зазнаючи при цьому впливу безлічі екологічних факторів ризику.