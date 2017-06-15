У Конго зафіксовано спалахи поліо - ВООЗ

У Конго зафіксовано два незалежні спалахи поліовіруса вакцинного походження, повідомляє сайт ВООЗ.

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Інфекціоністи лабораторно підтвердили випадки поліо в двох провінціях країни.

Фахівці оцінюють ризик подальшого поширення вірусу поліомієліту в Конго як високий. Імовірність поширення даних штамів на міжнародному рівні – середня.

ВООЗ рекомендує тим, хто планує подорож до Конго пройти вакцинацію проти поліомієліту, а жителям регіонів, де зафіксовано спалахи, отримати додаткову дозу вакцини.

У 2010 році в Конго стався спалах поліомієліту зі 120 випадками паралічу і 58 випадками смерті. Спалах хвороби стався внаслідок ввезення поліовіруса. До цього останній випадок ендемічного поліомієліту був зареєстрований у Конго в 2000 році.

Сьогодні ендемічними щодо поліомієліту залишаються Нігерія, Афганістан і Пакистан.