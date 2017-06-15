Температура у вагітної жінки підвищує ризик щодо розвитку аутизму у дитини - вчені

Підвищена температура у матері, особливо під час другого триместру вагітності, на 34% підвищує ризик розвитку розлади аутистичного спектру у дитини, повідомляє USA Today.

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Відповідно до публікації, дослідники спостерігали за розвитком 95 754 норвезьких дітей у період з 1999 по 2009 роки. Близько 15 700 дітей були народжені у матерів, у яких під час вагітності спостерігалася підвищена температура.

У цій групі дослідники виявили 583 дитини з розладом аутистичного спектру. Ризик розвитку аутизму зростав на 34%, коли температура в матері перевищувала 37,2 градусів (за Цельсієм). Якщо підвищена температура спостерігалася у другому триместрі, ризик виникнення розлади аутистичного спектру зростав на 40%.

У дітей тих жінок, у яких після 12-го тижня вагітності підвищена температура спостерігалася тричі і більше, ризик розвитку розлади аутистичного спектру зростав на 300%.