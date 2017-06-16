Медики заявили про убивчу шкоду смаженої картоплі
15:11, 16 червня 2017Зарубіжні новини
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Міжнародна група вчених досліджувала зв'язок між вживанням смаженої картоплі і ризиком передчасної смерті.
Смажена картопля вбиває здоров'я / УНІАН
Часте вживання смаженої картоплі пов'язане з настанням передчасної смерті, з'ясувала міжнародна група вчених, пише American Journal of Clinical Nutrition.
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До подібних висновків дослідники прийшли, спостерігаючи за 4400 добровольцями протягом восьми років. За відповідний період була зафіксована смерть 236 пацієнтів.
Особливу увагу вчені приділили харчовим звичкам людей і з'ясували, що вживання мінімум двох порцій смаженої картоплі на тиждень подвоює ризик передчасної смерті.
Вчені підкреслюють, варена або печена картопля не несе такої загрози.
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