Вчені вирахували скільки потрібно спати, щоб відчувати себе щасливим

Компанія Amerisleep опитала 2 000 респондентів, щоб дізнатися, скільки годин потрібно спати, щоб відчувати себе щасливим і задоволеним життям, пише Daily Mail.

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Виявилося, що ті, хто вважає себе щасливими, сплять 7 годин 6 хвилин за ніч. Люди, які назвали себе "в цілому щасливими" сплять на 6 хвилин менше. Ті, хто сплять менше семи годин за ніч зізналися, що "іноді бувають щасливі". Чий сон триває менше 6 годин 48 хвилин, вважають себе нещасними і перебувають у постійному неспокої.

Ціна безсонних ночей – не просто втома. Це ризик "заробити" депресію, ожиріння, хвороби серця, інсульт і діабет.

Відповідно до одного з останніх досліджень, проведених вченими з Бриджема, велике значення має не тільки тривалість сну, але і режим дня: люди, які лягають спати в один і той же час, здоровіші і успішніші за своїх однолітків, які ведуть менш впорядкований спосіб життя.