Стрес у ранньому дитинстві призводить до розвитку депресії в дорослому віці - вчені



Стрес, пережитий у дитинстві, залишає незгладний відбиток - вже у дорослої людини значно підвищується ризик розвитку депресій, повідомляє The Hindustan Times.

Вчені провели експеримент з мишами. Виявилося, стрес в дитинстві призводив до змін на рівні експресії сотень генів у вентральній ділянці головного мозку.

У результаті мозок ставав схильний до депресії на все життя. Проблема розкривається тільки після контакту з додатковим стресовим чинником. В організмі, як раз, є перемикач генетичних змін - фактор транскрипції Otx2. При цьому існує тимчасове вікно, коли організм особливо чутливий до зовнішніх впливів.

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У мишей це було в районі 10-20 дня з моменту народження - у тварин пригнічувався Otx2 у вентральній ділянці головного мозку. Хоча до дорослого віку рівень Otx2 відновлювався, у геномі вже відбулися важливі зміни, які залишалися з твариною протягом всього життя. Також було встановлено, що придушення Otx2 в дитинстві дійсно призводило до підвищеної чутливості щодо стресу у дорослому віці.