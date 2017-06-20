Люди з аутизмом уникають зорового контакту - дослідження

10:13, 20 червня 2017
Зарубіжні новини
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Зоровий контакт занадто стимулює мозок людей, які страждають аутизмом.

Фото УНІАН

Співробітники Массачусетського госпіталю виявили, що зоровий контакт особливим чином впливає на мозок людей з аутизмом, пише The Daily Mail.

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Люди, які страждають аутизмом, часто уникають зорового контакту. Деякі з них скаржаться на неприємні відчуття при зоровому контакті, наприклад, печіння. Така людина може здатися іншим сором'язливою, незацікавленою або такою, що не вміє спілкуватися.
У дослідженні взяли участь добровольці з аутизмом і без. Учасники дивилися на обличчя так, як їм було зручно, або фокусувалися на очах. У цей час фахівці сканували мозок добровольців. Дослідники оцінювали відмінності в активації підкіркових структур мозку, пов'язаних з обробкою обличчя.

Коли люди з аутизмом були були змушені дивитися в очі, активність їхнього мозку істотно підвищувалася порівняно з контрольною групою. Перелякані обличчя викликали найбільш виражене підвищення активності. Якщо дозволялося дивитися куди завгодно, відмінностей не спостерігалося. Фахівці дійшли висновку, що зоровий контакт занадто стимулює мозок людей, які страждають аутизмом.

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Теги: #люди з аутизмом