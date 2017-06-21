Щошоста літня людина у світі відчуває до себе погане ставлення - ВООЗ

Приблизно щошоста літня людина відчуває ту чи іншу форму поганого поводження – цей показник перевищує раніше оцінюване і прогнозоване з урахуванням старіння населення число.

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За опублікованими в журналі «Lancet Global Health» з результатами нового дослідження, проведеного за підтримки ВООЗ, майже 16% людей у віці 60 років і старше стикалися з неприпустимими формами ставлення: психологічний вплив (11,6%), фінансові зловживання (6,8%), не прояв належної уваги і турботи (4,2%), неприпустимий фізичний вплив (2,6%) або сексуальні наруги (0,9%). Дослідження спирається на дані 52 досліджень, проведених в 28 країнах різних регіонів, включаючи 12 країн з низьким і середнім рівнем доходу.

«Кількість літніх людей, що піддаються поганому поводженню, зростає; для 141 мільйона літніх людей у світі це має серйозні особисті і соціальні наслідки, - заявила Алана Офісер (Alana Officer), старший консультант з питань охорони здоров'я, Департамент ВООЗ з проблем старіння і життєвого циклу. – Ми повинні докладати набагато більше зусиль для попередження різних форм поганого поводження та вжиття заходів у зв'язку із зростаючою частотою їх застосування».

Глобальна обізнаність про проблему поганого поводження з літніми людьми у світі зростає, хоча це досі значною мірою заборонена тема. Мова йде про вчинення дій або про відсутність належних дій в рамках будь-яких взаємин, де передбачається наявність довіри, що може заподіяти шкоду або страждання літнім людям. Всі типи поганого поводження можуть впливати на здоров'я і добробут літніх людей.

Неприпустимий психологічний вплив є найбільш поширеним типом і включає форми поведінки, які чинять негативний вплив на самооцінку або благополуччя літньої людини, такі як образа, залякування, створення незручних ситуацій, руйнування майна літньої людини або позбавлення його можливості бачитися з друзями і родичами.

Фінансові зловживання включають незаконне використання грошей, власності або майна літньої людини. Не прояв належної уваги і турботи передбачає відсутність дій, спрямованих на задоволення основних потреб літньої людини в їжі, житлі, одязі і медичній допомозі.

Наслідки поганого поводження для здоров'я включають травми і біль, а також депресію, стрес і тривожні розлади. Погане поводження з літніми людьми може призводити до підвищеного ризику поміщення в інтернат для старих, використання служб невідкладної допомоги, госпіталізації та смерті.

«Незважаючи на частоту і серйозні наслідки для здоров'я, погане поводження з літніми людьми залишається одним з найменш вивчених в рамках національних обстежень типів насильства, якому приділяється останнє місце в національних планах щодо запобігання насильству», - зазначила пані Офісер.

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До 2050 р. число людей у віці 60 років і старше подвоїться і досягне 2 мільярдів людей у світі, переважна більшість яких житиме у країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

«Проблема поганого поводження з літніми людьми рідко обговорюється в політичних колах, вона мало досліджується, і лише кілька організацій займаються нею, - зазначив д-р Етьєнн Круг, директор Департаменту ВООЗ з ведення неінфекційних захворювань та попередження інвалідності, насильства і травматизму. – Ми повинні пролити світло на цю важливу соціальну проблему, зрозуміти, як краще попереджати погане поводження, і допомогти прийняти необхідні заходи».