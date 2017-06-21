МАГАТЕ надає допомогу країнам в ефективному і безпечному лікуванні ракових захворювань

У штаб-квартирі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні стартувала конференція, присвячена використанню передових ядерних технологій для ефективного і безпечного лікування ракових захворювань, повідомляє Центр новин ООН.

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Для участі у конференції прибули 500 делегатів з 96 країн світу. Вони поділяться досвідом застосування нових технологій у сфері радіотерапії і для діагностики ракових захворювань.

У ході форуму медики продемонструють можливості нового «контурного методу», який дозволяє виділити ракову тканину і захистити здорову при опроміненні пухлини.

«Мета конференції зібрати людей разом і поділитися з ними інформацією про використання радіотерапії при лікуванні раку», - заявив представник МАГАТЕ Алдо Малавасі. Він додав, що за допомогою таких конференцій МАГАТЕ надає допомогу державам-членам у зміцненні інфраструктури ядерної медицини та променевої терапії.

Щороку від раку помирають 8,8 мільйона чоловік. 70 відсотків цих смертей припадає на країни, що розвиваються. В деяких африканських державах менше 15 відсотків онкологічних хворих виживають протягом п'яти років після діагнозу рак шийки матки і рак молочної залози. У багатьох промислово розвинених країнах світу ці захворювання у багатьох випадках виліковуються.

Експерти відзначають, що для зниження смертності від раку необхідно виявляти такі захворювання на ранніх стадіях і більш активно впроваджувати сучасні методи лікування.

МАГАТЕ вже більше 60 років здійснює проекти з використання ядерних технологій у медичних цілях. Багато з них привели до помітних успіхів у боротьбі з онкологічними захворюваннями в бідних країнах.