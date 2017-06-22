У 2050 році на Землі проживатиме майже 10 мільярдів людей - ООН

До 2050 року населення планети збільшитися з нинішніх 7,6 мільярда людей до 9,8 мільярда. Про це йдеться у доповіді про світову демографічну ситуацію та перспективи її зміни, підготовленій Економічною та соціальною радою ООН, передає DW.

Кількість жителів Землі, незважаючи на низьку народжуваність, зростатиме у середньому на 83 мільйони на рік. Згідно з доповіддю, у 2030 році у світі мешкатимуть 8,6 мільярда людей, у 2050 році - 9,8 мільярда, а в 2100 році - 11,2 мільярда.

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Найбільш населеними країнами залишаться Китай, де проживають 1,4 мільярда осіб, та Індія з населенням в 1,3 мільярда. На ці дві країни припадає відповідно 19 і 18 відсотків світового населення. Високі темпи приросту чисельності населення також будуть в Нігерії, Конго, Пакистані, Ефіопії, Танзанії, США, Уганді та Індонезії.

ООН доповідає, що дедалі більше країн зараз мають показники народжуваності нижче рівня, необхідного для поповнення населення, який становить приблизно 2,1 народжень на одну жінку. Зниження народжуваності призводить до старіння населення. Тому приблизно через 80 років у світі буде всемеро більше людей у віці понад 80 років, ніж сьогодні.

Як повідомлялося, також учені прогнозують Землізатяжне дощове майбутнє.